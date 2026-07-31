Trafic de migrants : un vaste réseau démantelé à Ziguinchor, plus de 100 candidats au départ vers les Canaries

Une opération menée par l'Antenne régionale de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) de Ziguinchor a permis de mettre en échec une importante tentative d'émigration irrégulière par voie maritime. Six personnes ont été déférées devant le parquet, tandis que plusieurs autres suspects sont toujours recherchés.

L'Antenne DNLT de Ziguinchor a annoncé avoir démantelé un réseau présumé spécialisé dans l'organisation de voyages clandestins vers les îles Canaries.

Selon les informations communiquées par la DNLT de Ziguinchor, l'enquête a été ouverte après l'exploitation de renseignements faisant état de la préparation d'un départ par voie maritime prévu le 29 juillet 2026. Les investigations auraient permis de mettre au jour un réseau opérant entre Ziguinchor, l'île de Diogué, Joal, Fadiouth et l'Espagne.

D'après la même source, un individu identifié par les initiales D. T. est présenté comme le principal organisateur présumé de l'opération, avec l'appui de plusieurs collaborateurs présumés, identifiés par leurs initiales I. K., O. S., A. A. W., M. T.et S. N. Les enquêteurs indiquent que chacun aurait joué un rôle précis dans le recrutement des candidats, la logistique, l'hébergement, la navigation et la préparation de la traversée.

Au cours de l'enquête, deux personnes entendues en qualité de victimes, de nationalités malienne et guinéenne, ont déclaré avoir été recrutées comme candidats à la migration irrégulière. Elles auraient décrit le fonctionnement du réseau présumé aux enquêteurs.

La DNLT affirme également que le principal mis en cause aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés lors de son audition, notamment l'organisation du voyage, la répartition des migrants en plusieurs groupes afin d'échapper aux contrôles des forces de défense et de sécurité, ainsi que l'itinéraire envisagé passant par les eaux gambiennes avant de rejoindre les îles Canaries.

Les investigations ont conduit à la saisie de listes de candidats de plusieurs nationalités, de documents et de différents supports utilisés dans l'organisation du voyage. Toujours selon la DNLT, les sommes versées par les candidats; comprises entre 400 000 et 700 000 francs CFA; auraient notamment servi au financement de la construction de la pirogue destinée à la traversée, laquelle a été placée sous scellés pour les besoins de l'enquête.

Cette opération a permis, d'après la source sécuritaire, d'empêcher le départ de plus d'une centaine de candidats à la migration irrégulière et de réunir des éléments ayant conduit au déferrement de six personnes devant le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Ziguinchor. Elles sont poursuivies pour des faits présumés d'association de malfaiteurs, de tentative de trafic de migrants par voie maritime, de complicité, de mise en danger de la vie d'autrui et d'escroquerie en bande organisée.

Les enquêteurs précisent par ailleurs que plusieurs autres suspects, identifiés comme membres présumés du réseau, sont toujours activement recherchés.