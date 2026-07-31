Affaire « Binta mécanicienne »: Madjiguène Ndiaye alias Mathiou et l’enrôlement des mineures dans le milieu lesbien se précise


Affaire « Binta mécanicienne »: Madjiguène Ndiaye alias Mathiou et l’enrôlement des mineures dans le milieu lesbien se précise
L’affaire d’association de malfaiteurs et d’actes contre nature impliquant, lors de son déclenchement, les nommées Fatou Mar (31 ans) et Mame Diarra Fall (23 ans), a pris une autre tournure. L’exploitation des téléphones des deux mises en cause, qui ont avoué leurs orientations, a conduit les gendarmes de la Brigade de recherches (Br) de Keur Massar à Sendou. Six autres personnes, membres de cette « communauté » active depuis au moins 2022, ont été interpellées. L’une d’elles, qui apparaît comme un membre de première ligne du réseau, est connue des gendarmes de la Br de Keur Massar. Il s’agit, d'après Libération, de Madjiguène Ndiaye alias Mathiou (22 ans), demeurant à Rufisque.
 
Courant janvier 2026, elle avait été arrêtée par les gendarmes en même temps que Binta Sarr dite « Binta mécanicienne » pour association de malfaiteurs, détournement de mineurs, incitation de mineurs à la débauche et complicité, actes contre nature.
 
L’enquête avait révélé que c’est Madjiguène Ndiaye alias Mathiou qui avait pris en location, moyennant 40 000 FCFA par jour, l’appartement meublé où « Binta mécanicienne » et Cie avaient été interpellées. À l’époque déjà, les gendarmes avaient mis la main sur des images et vidéos compromettantes stockées dans son téléphone portable. Sur l’une d’elles, on voyait « Mathiou » offrir un bouquet de fleurs et une bague à sa « copine ». Elle était aussi aperçue dans une autre vidéo où elle embrassait une fille.
 
Condamnée à la prison avec sursis en même temps que « Binta mécanicienne » et Cie, Madjiguène Ndiaye risque gros cette fois-ci. À preuve, en plus des incriminations initiales, elle est visée aussi pour détention et cession de drogue, détournement de mineures et incitation de mineures à la débauche. En effet, elle est soupçonnée, au-delà de ses orientations, de recruter des mineures pour entretenir les appétits sexuels d’un réseau structuré de lesbiennes issues de milieux aisés. Parmi les personnes arrêtées avec elle, Marième Sarr, mariée et maman d’un bébé de bas âge, a avoué d’ailleurs être entrée dans le milieu lesbien pour gagner de l’argent.
 
Afin de permettre la poursuite des investigations, le procureur Saliou Dicko a amené le dossier en information. En plus des huit personnes arrêtées à ce stade, il vise aussi X dans son réquisitoire introductif pour permettre aux gendarmes de ratisser large. Hier, toutes les mises en cause ont été écrouées par le juge du deuxième cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye.
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Vendredi 31 Juillet 2026
Dakaractu



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