Mandat présidentiel de 5 à 7 ans : Aminata Touré recadre le débat sur le septennat, Baye Mayoro Diop persiste dans sa proposition...


Mandat présidentiel de 5 à 7 ans : Aminata Touré recadre le débat sur le septennat, Baye Mayoro Diop persiste dans sa proposition...

La proposition visant à porter de cinq à sept ans la durée du mandat présidentiel continue de susciter de vives réactions . Face à la polémique née de cette suggestion, Aminata Touré, représentante du chef de l'État, a tenu à rappeler que la Constitution ne laisse place à aucune ambiguïté sur cette question.

À l'origine de la controverse, Baye Mayoro Diop, directeur du CROUS de Bambey et responsable politique proche du président Bassirou Diomaye Faye, s'était appuyé sur les propos du Dr Arona Coumba Ndoffène Diouf pour défendre l'idée d'une réforme constitutionnelle. « Le ministre Arona Coumba Ndoffène Diouf a bien raison, la durée du mandat du Président de la République, fixée à cinq ans par la Constitution, ne correspond pas aux réalités économiques de notre pays.(...)  Nous devons parler de ça maintenant. Je propose que nous organisions, vaille que vaille, un référendum sur l'augmentation, de cinq à sept ans, de la durée du mandat du Président de la République », avait-il écrit sur sa page Facebook.

Cette publication a suscité de nombreuses réactions, notamment au sein de la société civile. Face aux critiques, Baye Mayoro Diop avait, dans un premier temps, annoncé qu'il reviendrait ultérieurement sur cette proposition. « Nous reviendrons, Incha Allah, sur notre proposition pour l'augmentation de la durée du mandat du Président de la République. En attendant, je vous souhaite un bon Magal de Touba », avait-il publié.

En réponse, Aminata Touré a fermement écarté toute possibilité d'un tel débat. « Au Sénégal, il est clair et net que nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs de cinq ans. Ce sont des dispositions constitutionnelles intangibles qui ne font l'objet d'aucun débat. En avant pour l'implantation de notre parti Kiiraay dans tout le Sénégal et la diaspora ! », a déclaré l'ancienne Première ministre, membre fondateur du parti Kiiraay-les Patriotes républicains. 

Malgré cette mise au point, Baye Mayoro Diop est revenu à la charge en réaffirmant sa position, tout en mettant en avant son engagement dans la structuration du parti Kiiraay. « À l'état actuel des choses, personne n'est plus pragmatique et performant que nous dans la structuration du parti Kiiraay. Nous arrivons à fédérer autour de nous les vrais militants du président Diomaye. (Nous reviendrons très prochainement sur cette question des vrais militants du Président). D'ici là, nous le réitérons, le débat sur la durée du mandat présidentiel intéresse beaucoup de Sénégalais et il sera posé », a-t-il soutenu.

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Dimanche 2 Août 2026
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