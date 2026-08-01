Grand Magal de Touba : entre embouteillages géants et foule immense, les charretiers tiennent la ville en mouvement

À chaque Grand Magal, ils deviennent des acteurs incontournables de la mobilité dans la cité religieuse. Cette année encore, les charretiers sillonnent les rues de Touba pour transporter des milliers de pèlerins vers la Grande Mosquée et les différents sites de recueillement. Face aux embouteillages, à l'occupation des trottoirs par les commerçants et à la forte affluence de fidèles venus de toutes les régions du Sénégal, la charrette demeure un moyen de déplacement largement sollicité. Venus de Touba, mais aussi d'autres localités, de nombreux charretiers ont fait le déplacement dans l'espoir de profiter des importantes retombées économiques générées par le Grand Magal. Au micro de Dakaractu, plusieurs d'entre eux se disent satisfaits de l'affluence et estiment que l'activité se déroule dans de bonnes conditions.
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