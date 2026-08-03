18 SAFAR 2026 – Au nom du Khalife, Cheikh Bass regrette « le monde qui s’autodétruit », prie pour les âmes perdues dans des accidents et relève les énormes retombées économiques du Grand Magal.

La cérémonie officielle de l’édition 2026 du Grand Magal de Touba s’est tenue en présence d’une forte délégation gouvernementale conduite par le ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé, aux côtés des ministres Cheikh Tidiane Dieye, Alioune Dione, Cheikhou Omar Bâ, Samba Diouf, Abdu Lahad Ndiaye, Babacar Sarr, ainsi que du gouverneur de Diourbel. Après l’intervention du ministre, Cheikh Bass Abdou Khadre a délivré le message du khalife général des Mourides. « Cet événement est un moment pour rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits et privilèges accordés à Serigne Touba dont la mission est de redorer le blason à l’Islam, aider les hommes à mieux connaître leur Seigneur et à mieux pratiquer leur religion. Cette ville qu’est Touba est une terre bénite qui n’a été fondée par son propriétaire que pour louer le Créateur et l’adorer. C’est cette quête de proximité divine qui l’a amené à être exilé, à être séparé de sa famille et de ses disciples pour aller endurer les affres de la vie », a-t-il déclaré.



Poursuivant son propos, il a insisté sur le contexte contemporain : « Le monde est devenu cruel et s’autodétruit progressivement. Le mal s’intensifie et les mauvais compétences se multiplient chez l’humain. Les guerres, le niveau important de morts, et tous ces actes posés et qui provoquent la colère divine, sont les raisons qui ont poussé Serigne Touba à s’engager, à se battre pour le salut humain. » Cheikh Bass Abdou Khadre a également évoqué les travaux pour la rénovation de la grande mosquée de Touba, en rapportant une parole ancienne : « Serigne Mahmouth Sylla a confié avoir été avec Serigne Touba en 1927 et l’entendre dire que nul ne devait douter que la mosquée est grande et resplendissante et quiconque en doute peut aussi douter de l’existence de Dieu. Toute personne s’y ayant investi sera à jamais honorée. Voilà qui justifie l’importance que Serigne Mountakha lui donne. En tant que disciples de Serigne Touba, nous devons voguer dans le même sens que le ndigël».



Il a adressé une pensée positive aux personnes qui ont perdu la vie en venant à Touba, et a lancé un appel aux forces de l’ordre : « Nous appelons les forces de l’ordre à davantage de rigueur dans le travail. C’est à eux d’aider les populations à mieux respecter l’ordre établi. » Par ailleurs, le représentant du khalife a mentionné les retombées financières du Grand Magal, qui génère plus de 629 milliards de francs CFA et accueille plus de 6 millions de personnes, soulignant la nécessité de prendre les mesures d’accompagnement qui s’imposent, au risque d’être confronté un jour à des difficultés majeures d’accessibilité.



La cérémonie a également vu la présence de nombreuses personnalités religieuses venues entourer le khalife, parmi lesquelles Serigne Miurtadha Ibn Serigne Fallou, Serigne Fallou Ibn Serigne Mourtadha, Serigne Mostaoha Abdou Lakram et Serigne Cheikh Aliou Mbacke.