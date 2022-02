Micro-trottoir : la Saint Valentin perd de son ampleur au Sénégal … L’amour véritable existe-t-il de nos jours?

La Saint Valentin, cette journée spécialement dédiée à l’amour, perd de plus en plus de terrain au Sénégal. En ville, là où l’événement se faisait le plus sentir de par l’ambiance qui y régnait, à travers les décorations des boutiques, des vendeurs de fleurs et autres accessoires, tout est calme. D’ailleurs, ces derniers peinent même à trouver des clients, ont-ils confié.



Certaines personnes interpellées vont même jusqu’à se poser la question de savoir si l’amour véritable existe toujours. Une question qui a d’ailleurs suscité un débat.



Pathé Fall et Mme Dia née Awa Diagne après avoir exposé leurs avis ont tenté de proposer des solutions et conseils aux jeunes afin de les guider vers le chemin de l’amour…