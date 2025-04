Mercenaire présumé de l'armée Russe capturé par l'Ukraine : l'identité du Sénégalais, natif de Koungheul, dévoilée

On en sait un peu plus sur l'identité du mercenaire présumé sénégalais capturé par l'armée ukrainienne et dont la vidéo a été largement partagée sur les réseaux sociaux. Il s'agit, selon Emedia, de Malick Diop, un jeune originaire du village de Keurmbadoumbé, une localité située dans la commune de Saly Escale, dans le département de Koungheul.



D'après nos confrères, la famille de Malick Diop, ses proches et les habitants de Saly Escale appellent à une intervention urgente de l’État sénégalais. « Il a besoin de notre solidarité, pas de notre jugement », affirme un proche, qui sollicite l'aide des autorités sénégalaises afin d’ouvrir un dialogue diplomatique pour sa libération.



Rappelons que dans une vidéo largement partagée par les médias en ligne ukrainiens, les forces armées ukrainiennes affirment avoir capturé un mercenaire présumé d’origine sénégalaise combattant aux côtés des troupes russes.



Lors de son interrogatoire, le prisonnier, épuisé, déclare être originaire du Sénégal et avoir séjourné en Russie en tant qu’étudiant pendant deux ans avant de rejoindre les rangs russes dans le cadre du conflit en cours.