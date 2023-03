Méga meeting de Benno à Ndiaffate : "Je dirais au Président Sall qu'il le veuille ou non, le Saloum réclame sa candidature!"

Le Premier ministre Amadou Ba a présidé le méga meeting de Benno tenu à Ndiaffate. Il a salué la belle mobilisation des leaders et l'unité retrouvée dans l'APR et aussi dans la coalition Benno. "Quand j'ai vu les responsables de Nioro, Guinguinéo et Kaolack j'ai compris que la Région est acquise au Président", a-t-il dit, séduit par cette belle solidarité.



Il a annoncé au chapitre des prochaines réalisations que pour le prochain quinquennat, le désenclavement des villes sera totale, revenant dans la foulée sur la nécessité d'avoir de bonnes infrastructures pour des villes comme Kaolack.

Sur l'appel lancé par le ministre de la jeunesse Pape Malick Ndour pour faire du 30 Mars prochain une journée patriotique, il demandera que la jeunesse soit unie, et au-devant pour la défense de la liberté pour permettre au Président Macky Sall de poursuivre ses réalisations.



Le Premier ministre a aussi rendu un vibrant hommage au Président Moustapha Niasse, parrain de ce meeting.

Il a enfin fini par dire à la foule nombreuse qui réclame la participation du Président Sall, qu’une fois à Dakar, il dira à ce dernier qu'il le veuille ou non le Saloum réclame sa candidature à la prochaine Présidentielle...