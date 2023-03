Meeting régional de Bby à Ndiaffate: Démonstration de force des militants d'Amadou Lamine Dieng

Présidé par le Premier ministre Amadou Ba, le meeting de Benno Bokk Yakaar de Ndiaffate ( département Kaolack) a enregistré une grande affluence de la part des militants de cette coalition politique.



Le département de Nioro n'a pas été en reste à travers la forte mobilisation des militants du Dg de l'IPRES et maire de Wack Ngouna.



En effet, Amadou Lamine Dieng a réussi le pari de la mobilisation au meeting régional de Ndiaffate. Une occasion de réitérer sa fidélité et sa loyauté auprès du Chef de l’État, par ailleurs patron de BBY.



Le DG de l’IPRES n’a pas lésiné sur les moyens pour assurer une mobilisation XXL avec à la clé une forte mobilisation de jeunes et de femmes, tous, dévoués à la tâche pour soutenir la candidature de Macky Sall qui selon eux, est le meilleur président du Sénégal de tous les temps.



Il faut noter la présence lors de ce meeting de plusieurs responsables BBY de la région de Kaolack ayant fait le déplacement pour soutenir la candidature de Macky Sall en 2024...