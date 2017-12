Meeting de ralliement : Ousmane Ndiaye Sall, leader du groupement des chauffeurs de Louga rejoint le navire de Dolly Macky

Le Président du groupement des chauffeurs de la région de Louga, Ousmane Ndiaye Sall, a été enrôlé par Mamour Diallo, président du mouvement Dolly Macky. Le leader des transporteurs a officialisé son départ pour la mouvance présidentielle, à laquelle il promet d'apporter toute son énergie pour faire triompher le Président Macky Sall aux différentes échéances électorales. Devant une forte délégation du Directeur général des Domaines, le néo-Apériste s'engage à consacrer tout son temps et toutes ses forces à la massification et au rayonnement de la formation présidentielle.

À Mamour Diallo, Ousmane Ndiaye Sall dit vouer "un grand respect et une grande considération". "Les chauffeurs de la région, y compris les taximen, ont tous affirmé leur volonté de rejoindre, avec moi, le mouvement Dolly Macky pour réélire le Président Macky Sall en 2019", a déclaré Ousmane Ndiaye Sall qui a rappelé qu’après réflexion, il a pris la décision de se ranger derrière Mamadou Mamour Diallo pour "aider le président Macky Sall à accomplir la mission qui lui est dévolue, consistant à mener le Sénégal à bon port. "



Le Président du mouvement Dolly Macky et ses militants ont vivement félicité le Président du groupement des chauffeurs et transporteurs de Louga, pour sa ferme décision d’intégrer l’Apr, en vue de mieux soutenir les actions du président Macky Sall au sein de la mouvance présidentielle.