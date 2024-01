Meeting "Sargal" à Dabaly: Le maire Samba Sall rend hommage au PR Macky Sall et investit le candidat Amadou Bâ

Le maire de la commune de Dabaly (département de Nioro), par ailleurs président du Conseil de Surveillance de l'agence nationale de l'état civil, a organisé ce week-end un méga-meeting pour rendre un vibrant hommage au président de la République, Macky Sall.



Le président du mouvement pour la renaissance du département de Nioro, Samba Sall et la population de Dabaly ont remercié le chef de l'État d'avoir changé le visage du Sénégal notamment celui du département de Nioro. M. Sall a saisi cette occasion pour investir le candidat Amadou Bâ en misant sur un score fleuve au soir du 25 février 2024.



Présidée par le ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, Abdoulaye Seydou Sow, la rencontre qui avait réuni une bonne partie des responsables de Bby, était une occasion pour le ministre d'exhorter les responsables et militants à occuper le terrain dans l'unité pour élire le candidat Amadou Bâ.



Le maire de Dabaly a par ailleurs offert au chef de l'État un cheval de race noble communément appelé " Diaker"...