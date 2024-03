Meeting BBY : « Les populations de Kaolack ont réservé une mobilisation exceptionnelle au 5ème président Amadou Bâ » (Adji Mbergane Kanouté)

À l’instar des autres régions, les kaolackois sont sortis en masse accueillir le candidat de BBY. « Les populations de Kaolack ont réservé une mobilisation exceptionnelle au cinquième président du Sénégal Amadou Bâ », dira la députée Adji Mbergane Kanouté. Qui fera savoir que « tous les leaders se sont unis pour recevoir le futur président du Sénégal ». Elle a aussi promis une victoire éclatante de BBY dès le 1er tour, estimant que sa coalition représente la plus grande force politique du pays. « Les jeunes ont confiance en notre leader Amadou Bâ. Il incarne l’espoir, l’expérience et la maturité et nous allons gagner avec un score de 90 % au soir du scrutin du 24 mars », a-t-elle déclaré.