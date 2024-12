Medina Wandifa(Sedhiou) : Le collectif pour la défense des intérêts de la commune en colère interpelle l’Etat sur la spoliation foncière…

Le collectif pour la défense des intérêts de la commune de Medina Wandifa interpelle l’Etat sur la « spoliation foncière » dont souffre sa localité. Ainsi, le collectif a fait face à la presse pour dénoncer les agissements de la mairie sur le foncier qu’il juge « illégal ». C’est un feuilleton entre la municipalité et les populations. Le torchon continue de brûler entre les deux depuis des années. C’est pourquoi, les populations sous la houlette de ce collectif, souhaite réparation. Dans cette optique, le collectif compte organiser avec les forces vives de la commune et de la société civile une marche pacifique pour fustiger cette situation. C’est pourquoi, les jeunes sont très en colère contre ces pratiques.





A en croire Lassana Faty « nous avons organisé cette conférence de presse pour dénoncer la spoliation foncière à Madina Wandifa. D’ailleurs, nous sentons une certaine complicité des autorités restées indifférentes par rapport à cette situation. Et ce quiproquo a conduit à l’arrestation des populations et leur emprisonnement par la justice en 2017 à Kolda...» Dans la foulée, il précise en revenant sur les faits « le maire a effectué un lotissement sur tout le périmètre communal en vendant les parcelles issues de ce lotissement que nous considérons « irrégulier ».





Ainsi, l’affaire à été portée devant le tribunal de grande instance de Sedhiou. « Lors de son audience du 28 novembre 2024, le tribunal a déclaré que le collectif n'a pas intérêt à agir. Ce qui a fait que le fond du dossier n'a pas été attaqué. Pourtant, je rappelle qu'une simple dénonciation d'un citoyen pour la mauvaise gestion d'un maire, le tribunal a l'obligation de s’autosaisir du dossier. »





En ce sens, il poursuit « nous constatons que tel n'est pas le cas pour Madina Wandifa. Et ceci est inacceptable pour nous. Face à cette impunité qui n'a pas son nom, le collectif compte organiser une grande manifestation pacifique avec toutes les forces vives de la commune en collaboration avec les sociétés civiles dans les jours à venir.