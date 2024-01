Médina Baye/ Relance des grands travaux de la fayda: l'esplanade Mawlidou Naby, au rang des priorités

L'équipe en charge des grands travaux de la fayda, avec à sa tête Baye Ciss, a fait face à la presse ce dimanche à Kaolack.



Au menu de ce face-à-face, la relance des grands travaux qui avaient débuté avec la construction de l'esplanade Mawlidou Naby.



Après avoir bouclé les travaux des gros œuvres, les travaux de finition de l'esplanade ont été ainsi annoncés par M. Ciss. Il s'agira, dit-il, de s'attaquer au carrelage, au plafonnage, à la climatisation, la sonorisation, l'éclairage, la voirie etc.



Selon Baye Ciss, l'équipe va aussi s'atteler aux autres travaux tels la mosquée, l'hôpital, l'université, la réalisation d'un centre d'épuration et de potabilisation des eaux, d'une centrale solaire etc.

Un appel a été aussi lancé à l'endroit de l'ensemble des bonnes volontés...