Médina Baye / Le coran récité 73.620 fois : Le khalife demande aux politiques de bannir toute forme de violence.

Les 3 jours de récital du Saint Coran viennent d'être clôturés ce vendredi après la prière de 14 heures, à Médina Baye.



Cette année, le livre saint a été récité 73.620 fois par la famille de Mawlana Cheikh Al Islam, les moukhadams et l'ensemble des talibés de Baye contre 53.669 l'année dernière.



Plusieurs pays ont aussi participé à ce récital dont le Nigéria (20.000), le Niger, la Mauritanie, la Gambie, la France, l'Italie, les USA, entre autres.



À rappeler que cette journée a été initiée pour la première fois par Mame El Hadj Abdoulaye Niass. Le flambeau a été repris en 1952 par Mawlana Cheikh Al Islam El Hadj Ibrahima Niass, d'après le khalife, Serigne Mahi Ibrahima Niass. Des prières ont été formulées à l'endroit du pays pour une année de paix, de prospérité etc...



Le Khalife a saisi cette occasion, encore une fois, pour demander aux politiques de bannir toute forme de violence pour mettre ce pays sur les rails de l'émergence. Selon le guide religieux, l'urgence est de se concentrer sur la construction de ce pays à travers les routes, les autoroutes, les villes vertes et éclairées entre autres.



Le khalife général de Médina Baye a invité les kaolackois à prendre exemple sur Baye Ciss qui a construit une nouvelle ville à Kaolack avec son complexe Ciss-Plaza. S'adressant à Serigne Mboup, il lui dira ceci " avant d'être politicien vous avez aussi participé au développement de Kaolack mais maintenant je ne sais pas quelles sont vos intentions en tant qu'homme politique..."