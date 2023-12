Me Abdoulaye Tall, avocat de Sonko: « Ousmane Sonko doit désormais recevoir ses fiches de parrainages… »

Me Abdoulaye Tall, membre du pool d’avocats de Ousmane Sonko a salué cette décision du juge du tribunal d’instance hors classe de Dakar, Racine Thior, qui a confirmé Sabassy Faye qui avait ordonné, depuis le 12 octobre dernier, la réintégration du leader de Pastef dans les listes électorales. Me Tall tout réjoui appelle à délivrer « les fiches de parrainages à Ousmane Sonko tout en appelant l’Etat du Sénégal à l’élégance républicaine. « Ousmane Sonko a toujours eu raison sur eux. Il faut qu’ils aient l’élégance en reconnaissant cette décision et ne pas penser à se pourvoir… ».







Rappelons que la Cour suprême de Dakar a cassé le 17 novembre dernier , cette décision du juge d’instance de Ziguinchor, Sabassy Faye, qui, en retour est confirmé par le juge Racine Thior.







Aïda Ndiaye - Cheikh S. FALL