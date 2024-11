Mbour / élections legislatives : « Cette législature doit être celle dont on avait rêvé ...» ( Cheikh Issa Sall )

Le tête de liste de la coalition Parti Unité et Maire de Mbour, Cheikh Issa Sall, a accompli ce matin son devoir civique avec une sérénité palpable, incarnant l’esprit d’une campagne axée sur le développement plutôt que sur l’attaque. Après avoir déposé son bulletin de vote, le leader politique s’est félicité d’avoir mené une campagne respectueuse et constructive, loin des querelles stériles qui souvent polluent le débat public. « Je n'ai attaqué personne, mes discours ont été centrés sur un programme pour l'avenir de notre pays », a-t-il affirmé avec conviction.

Dans un contexte politique tendu, Cheikh Issa Sall a exprimé l’espoir que les électeurs choisissent des représentants mûrs et responsables, capables de voter des lois et des politiques budgétaires essentielles à l’évolution du Sénégal. « J’espère que ceux qu’on choisira seront les meilleurs pour notre pays », a-t-il déclaré, soulignant que les enjeux sont cruciaux pour la stabilité et la prospérité nationale.

Loin d’être optimiste à la légère, Cheikh Issa Sall garde la conscience tranquille. Il espère en effet que cette nouvelle législature sera celle qu’il avait rêvée : une assemblée capable de suivre et de contrôler efficacement l’action du gouvernement. Selon lui, un équilibre des pouvoirs, où l’opposition pourrait maintenir une majorité, serait la garantie d’une plus grande vigilance et de réformes plus audacieuses, bénéfiques pour le pays.

Pour lui, l’enjeu est clair : assurer la bonne gouvernance et orienter le pays vers des réformes positives et durables. Une législature forte et responsable, capable de remettre sur la table les grandes questions de politique publique pour que le Sénégal puisse enfin atteindre ses véritables aspirations.