Mbour : Un malade mental tue un ressortissant français

Les habitants de la zone résidentielle sont plongés dans l’émoi et la consternation après un tragique incident survenu ce mercredi. Un ressortissant français, René André Jean Marie Ehonet, âgé de 61 ans, a été victime d’une agression mortelle. Selon les informations rapportées par Dakaractu Mbour, un malade mental lui aurait asséné plusieurs coups de couteau à l’abdomen et à la tête.



L’agresseur aurait profité de l’absence de l’épouse de la victime, Véronique (Vero), pour escalader le mur séparant la maison de son père de celle du couple. René André et sa femme avaient construit un bar sur la Petite-Côte, un espace qu’ils avaient acquis auprès du père du présumé meurtrier.



D’après les mêmes sources, le suspect, identifié sous les initiales L. D., avait récemment été interné en raison de troubles psychiques. Il est actuellement entre les mains des forces de l’ordre, sous la supervision du commissaire Bara Niang et de l’inspecteur Diop, connus pour leur efficacité.