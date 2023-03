Mbour : "Si les autorités ne peuvent pas garantir notre sécurité, nous serions dans l'obligation de le faire à leur place!" (Maître Tall, Pastef)

Le responsable du parti Pastef à Mbour a fait face à la presse pour dénoncer vigoureusement "l'attaque perpétrée à son domicile", et qu'il attribue aux partisans du maire de Mbour, Cheikh Issa Sall.



En conférence de presse, Maître Abdoulaye Tall est revenu sur cette affaire tout en demandant aux autorités de prendre leurs responsabilités face à ce qu'il qualifie d'anormal et d'inacceptable. "Ce qui s'est passé à Mbour est regrettable et inacceptable. Des milices que je surnomme des "Sambaboye", armés viennent s'attaquer à mon domicile, et violenter ma famille."

Interpellé sur l'identité des personnes qu'il assimile à des milices, Maître Abdoulaye Tall d'affirmer que ces derniers sont du Camp du maire de Mbour, Cheikh Issa Sall et s'est même permis de citer leurs noms.

À cet effet, le responsable de Pastef Mbour a lancé un avertissement et exprimé ses inquiétudes face à cette situation..." Ces milices ont été traquées par les forces de l'ordre avant d'être libérées ...au moment où celui qui est blessé a un itt de 18 jours... Je demande aux autorités de prendre leurs responsabilités, si elles ne sont pas en mesure d'assurer notre sécurité, nous serions dans l'obligation de le faire à leur place", fulmine Maître Tall.

Dakaractu Mbour a joint le maire Cheikh Issa Sall qui nous a rétorqué : "sur cette affaire, je n'ai plus rien à dire ... J'avais fait une déclaration par rapport à la situation et je m'en limite à ça!"