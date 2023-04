Mbour : "Le travail pour tout responsable consiste présentement à animer les comités dans les quartiers et sensibiliser les primos votants.." (Cheikh Issa Sall, maire)

Le premier magistrat de la ville de Mbour, Cheikh Issa Sall, était ce week-end au quartier Diamaguène 1, précisément dans la zone de la gare routière...

Reçu par les femmes de cette localité très peuplée, le maire de la commune de Mbour, par ailleurs directeur général de l'ADM (agence de développement municipal) est revenu sur trois principaux sujets, à savoir les réseaux sociaux, les primo votants et l'animation dans les comités de quartiers.

"Aujourd'hui, le travail de tout responsable, particulièrement le motif de notre déplacement ici, est d'animer les comités dans les quartiers. Ceci permettra de faire le recensement qu'il faut et l'encadrement nécessaire... Après celà, il est encore plus important de faire dans la sensibilisation surtout au niveau des primo votants. Vous n'êtes pas sans savoir que dans les réseaux sociaux on raconte du n'importe quoi, donc pour pallier à ça je vous invite en tant que parents de sensibiliser vos enfants. Ceci les épargnerait des dangers que nous connaissons tous. Ce qui est malheureux dans tout ça, c'est que ceux qui sont derrière ces jeunes innocents, prennent la fuite sitôt des poursuites judiciaires enclenchées après les casses...", dira Cheikh Issa Sall...

Le maire de Mbour d'ajouter : "Il a été constaté partout dans les centres, la ruée des jeunes conscients. Ces jeunes ont prouvé qu'ils ont compris et ont épousé le message de son Excellence, le président Macky Sall. Donc à nous de les encadrer et de les soutenir pour terminer avec succès le processus", conclura le maire de Mbour.

En tournée à l'intérieur de la ville, le maire dit profiter de ce mois de carême pour communier avec les Mbourois et particulièrement avec ses militants...