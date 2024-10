Mbour : "La politique, ceux qui la font par intérêt personnel sont souvent mobiles." (El Hadj Oumar Youm)

Invité de l’émission LERAL de M’bour FM 96.5, Me El Hadj Oumar Youm, coordonnateur départemental de l’APR de M’bour, a abordé plusieurs questions d’actualité portant sur la situation politique nationale.

Sur le ralliement de certains membres de l’APR qui soutiennent la liste du Pastef pour les élections législatives à venir, il « considère qu’en démocratie, la liberté est reine. La politique est un flux de départs et d’arrivées. Elle doit juste reposer sur la conviction sincère et la défense des intérêts supérieurs du peuple et de la Nation. Ceux qui la font par intérêt personnel sont souvent très mobiles ». Il a engagé les membres de sa coalition Takku Wallu Sénégal à se mobiliser dans l’unité et la solidarité à se battre pour remporter les législatives et constituer une assemblée qui équilibrera les pouvoirs en accomplissant sans entrave sa mission de contrôle de l’exécutif. Une assemblée générale de lancement de la campagne de la coalition est prévue demain dimanche à M’bour.

Concernant la nomination de Samba Ndiaye, il a « considéré que le pouvoir de nomination est dévolu au Président de la République qui l’exerce souverainement en usant de son pouvoir discrétionnaire ». Il affirme qu’en maintenant sa décision, le Président semble rétablir la plénitude de la fonction présidentielle, conformément à la constitution. Il a salué cette posture.