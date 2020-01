Mbour : Hlm Grand Yoff remporte le tournoi en hommage à Ousmane Tanor Dieng

À l'initiative du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) et de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), un tournoi de football a été organisé, afin de rendre hommage à Ousmane Tanor Dieng. Et, il y avait du beau monde, ce dimanche, en fin d'après-midi, au stade Caroline Faye de Mbour, à l’occasion de la finale, organisée « par devoir de mémoire et de reconnaissance à OTD ».



À commencer par Mme Aminata Mbengue Ndiaye, le préfet de Mbour, Saër Ndao, entre autres, venus, en compagnie notamment de leurs proches collaborateurs. Hlm Grand Yoff a remporté le tournoi en battant l’équipe de Saly Sport aux penalties (4-1). Le gardien des hlmois a permis à son équipe de remporter le trophée, après un match sans but.



À la fin de la rencontre, la présidente du Hcct a rappelé l'amour que son défunt camarade du Parti socialiste (Ps) avait pour le sport. « Il est aisé de parler de Ousmane Tanor Dieng. Il a beaucoup contribué pour le rayonnement du football sénégalais. C'était un homme qui disait ce qu'il pensait. Il laisse de belles leçons à la jeunesse », a témoigné Aminata Mbengue Ndiaye.