Mbour : Deux dealers interpellés et du chanvre indien saisi...

Informé d'un vaste réseau de trafic de chanvre Indien au quartier Poulailler de Mbour, les éléments de la brigade de recherches du poste de Diamaguene se sont rendus sur les lieux pour investigation. Selon des informations de Dakaractu mbour, au cours de leur patrouille ils ont interpellé le nommé Michel SARR, détenteur de deux cornets. Interpellé et interrogé ce dernier, déclare l'avoir acquis auprès du nommé Ndongo Gueye.



Accompagné des éléments de la police, Michel Sarr sera conduit au domicile de son fournisseur Ndongo Gueye, informe notre Source. Sur place, les hommes du capitaine Faye chef de service du poste de Diamaguene et sous la houlette du Commandant Ablaye Diouf, saisissent une quantité de cinq kilogrammes de chanvre indien. Interrogé à son tour ,Ndongo Gueye a déclaré avoir acquis l'herbe qui tue au cours de son séjour à Djifer .



Le nommé Michel Sarr est écroué pour détention de chanvre indien quant à Ndongo Gueye pour offre et cession de chanvre indien...