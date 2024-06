Mbour 4: Une commission ad hoc attendue à Thiès du 27 juin au 09 juillet 2024

À moins que l'échéance soit repoussée à la dernière minute, une commission ad hoc sera dépêchée à partir de ce jeudi 27 juin à Thiès, pour se pencher sur la gestion foncière de Mbour 4.



Selon une source de Dakaractu Thiès, les membres de ladite commission vont se rendre dans les différentes communes ( Thiès Ville, Thiès Nord, Thiès Est, Thiès Ouest, Keur Moussa, Fandène etc), ainsi que le cadastre et autres, afin de collecter le maximum de données relatives à cette assiette foncière.



Selon la même source, les travaux vont se poursuivre jusqu'au 9 juillet 2024 et au finish un rapport sera mis sur la table de la haute autorité...