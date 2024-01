Mboro : La direction des Ics Indorama accepte de verser aux travailleurs 2,850 milliards pour une durée de 3 ans

Sur la demande du gouverneur de la région de Thiès Oumar Mamadou Baldé, les travailleurs des ICS Indoroma avaient accepté de lever leur mot d'ordre de grève. Ces derniers ont finalement signé un protocole d'accord pour la poursuite de leur collaboration avec la direction des Industries chimiques du Sénégal (ICS) Indorama. "La direction des ICS et les travailleurs sont comme les deux faces d'une pièce.



Ni les travailleurs ni la direction des ICS ne peuvent travailler seuls. Ils doivent collaborer pour la bonne marche de l'entreprise et pour l'intérêt général", a fait savoir le gouverneur de région. En effet, ces travailleurs des ICS avaient exigé de la Direction générale et du Conseil d’administration une somme de 6,2 milliards en guise d’augmentation sur les salaires et de contribution sur le volet social (avance Fêtes, déplacements personnels etc).



La direction a finalement décidé de mettre sur la table 2,850 milliards FCFA à travers une convention étalée sur 3 ans. " Grâce au gouverneur de région, les travailleurs et la direction ont finalement trouvé un consensus et signé un protocole d'accord a effet immédiat pour l'augmentation des salaires et l'amélioration de leurs conditions de vie ", a signalé le Dg des ICS Indoroma, Allassane Diallo.



Selon le porte-parole du jour du syndicat des travailleurs, Ousmane Ndiaye, " dans l'histoire des ICS, c'est la première fois que les travailleurs arrivent à avoir des augmentations aussi satisfaisantes".