Mbayène Thiasdé : un modèle de mobilisation communautaire conduit à la réfection d'une salle de classe et la construction d'un mur de clôture

Au cœur du Djoloff, dans la commune de Kamb, le village de Mbayène Thiasdé incarne un bel exemple de résilience communautaire et d’engagement citoyen. Située à 22 km au nord de Dahra et à 15 km à l’ouest de Kamb, cette localité, parmi les plus importantes de la commune, polarise à elle seule plus d’une dizaine de villages voisins.



Malgré des moyens limités, Mbayène Thiasdé se distingue par l’initiative de sa jeunesse, réunie au sein de l’association "And Défar Mbayène Thiasdé", créée en 2019. Depuis cette date, chaque membre cotise 1 000 F CFA par mois, une cagnotte communautaire qui a permis des réalisations concrètes dans les domaines de la santé, de l’éducation et du social.