Mbao/Lutte contre les inondations : le maire Abdou Karim Sall lance la vaste offensive

La commune de Mbao, notamment les localités de Grand-Mbao et de Keur Mbaye Fall sont souvent en proie à des inondations. Ainsi, pendant l’hivernage, ce sont plusieurs axes routiers qui restent impraticables. Pour prévenir et lutter contre ces inondations, le premier magistrat de la commune, a lancé une vaste opération de désensablement et de curage des canalisations de la commune. À cet effet, ‘’la jeunesse du maire Abdou Karim Sall’’ était ce samedi 17 juin 2023 à Keur Mbaye Fall. Une action vivement saluée par les populations riveraines...