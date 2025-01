Mauritanie: Ousmane Sonko et son gouvernement reçus par le président El Ghazouani

Ce mardi constitue le dernier jour de visite officielle en Mauritanie du Premier Ministre Ousmane Sonko. Ce dernier ainsi que d’autres membres de son gouvernement ont été reçus par le Président de la République Islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.







Le Premier Ministre a salué la parfaite convergence de vues sur l’ensemble des sujets abordés notamment sur l’énergie, la pêche, les transports et conditions de vie des ressortissants sénégalais. Le chef du gouvernement sénégalais s’est en outre réjoui des directives données par le Président de la Mauritanie pour accélérer la mise en œuvre des différents accords trouvés. Le Premier Ministre a transmis au président mauritanien ses chaleureux remerciements pour l’accueil qui lui a été réservé lors de cette visite de travail et d’amitié.







À noter que lors de cette dernière rencontre, le chef du gouvernement était accompagné de son collègue de l’intégration africaine et des affaires étrangères, de celui des infrastructures et des transports terrestres et aériens, du ministre de l’énergie, du pétrole et des mines, du ministre de l’intérieur et du ministre de la pêche et des infrastructures maritimes et portuaires.