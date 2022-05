Matériel informatique et de sonorisation, outils pour internet : Endeavour Mining outille les étudiants de Kédougou.

C'est un important lot de matériel informatique et de sonorisation mais aussi des outils pour internet que la Endeavour Mining a remis ce jeudi 05 Mai 2022 à l'association des étudiants ressortissants de Kédougou basés à Dakar.



La cérémonie de remise symbolique a eu lieu dans l'un des deux immeubles des étudiants, mis à leur disposition par la société minière. C'était en présence des étudiants et de la direction générale de Endeavour Mining, dirigée par le DG Abdou Aziz Sy.



Ce lot de matériel estimé à 4 500 000 francs CFA, est composé de 02 Modem domino 3G/4G, d' 1 HP Probook 440 Gen 7 i5 8GB RAM 1TB HDD, d'une Imprimante (impression copieur, numérisation) 35PPm, ram2GO, disque dur 320GO, de 50 chaises en plastique, de 02 bâches tentes, 01 paire de baffle Yamaha 115, 01 paire trépied baffle / Matériel sonorisation, 01 Ampli Behinger EP-2000, 01 Lecteur DJ-Tech 1800 USB, 01 Table mixeur Behinger 1204, 01 Lot de câblage pour sonorisation, 01 Micro filaire Sennheiser 835 et d'un Micro HF Main Shure.



Le président des étudiants, M. Younoussa Diatta s'est réjoui au nom de ses camarades de la réception de ce lot de matériel qu'ils ont eux-mêmes souhaité. Une occasion pour lui de demander à la direction de la société de puiser parmi eux de futurs employés mais aussi de les accompagner à acquérir leur propre immeuble à Dakar. Des demandes qui ne sont tombés dans l'oreille d'un sourd.



En effet, selon le DG de Endeavour Mining, M. Sy, "Sabodala depuis son démarrage en 2008 finance le loyer, avec deux immeubles pour les étudiants de Kédougou, d'un budget de 75 000 000 F, dont 60 millions pour la location et 15 millions pour l'entretien."



En outre, sur la question de l'emploi, "SGO est le premier employé de Kédougou. Nous avons 1800 employés, dont 96% sont des Sénégalais. Parmi eux 47% proviennent de la région et 3% de Tamba." Mais, toujours selon lui, la mise en place d'un centre de formation professionnelle est en chantier, en collaboration avec l'État, ce qui devrait permettre de former les jeunes de la localité sur place et pour la société de pouvoir recruter plus de jeunes qualifiés de la région.