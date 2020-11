Marigot de Mbao : Constat d'une mortalité très élevée des poissons

Le marigot de Mbao a été affecté hier par une mortalité très élevée de poissons. Le Directeur de l’Environnement et des établissements classés, Baba Dramé, accompagné de « Urgences Environnement », a fait le déplacement pour constater la situation et en définir les causes. Des investigations seront nécessaires pour ce faire, a toutefois expliqué Baba Dramé, qui avance cependant quelques hypothèses...