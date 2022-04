Marième Soda Ndiaye : « Il est tout à fait normal d'augmenter le nombre de députés, mais... »

Marième Soda Ndiaye est pour l'augmentation du nombre de députés à l’Assemblée nationale. Pour cela la parlementaire appelle le pouvoir comme l'opposition au respect strict des règles du jeu démocratique.



« Du pont de vue des nouvelles réformes portant création du département de Keur Massar et de l'augmentation du nombre de la population nationale, il est tout à fait normal d'augmenter le nombre de députés à l’Assemblée nationale. Mais pour cela, il faut que tout le monde respecte les règles et du jeu démocratique. Car on ne sait même pas si c'est l'opposition ou le pouvoir qui remportera les prochaines élections législatives », a plaidé la parlementaire face à ses camarades députés et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Abdoulaye Antoine Félix Diom...