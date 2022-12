Marche interdite du regroupement des Taximen du Sénégal : « Une décision préfectorale sans motif valable », selon le RTUS

Suite à sa demande de manifestation déposée sur la table du préfet de Dakar, le Regroupement des Taxis Urbains du Sénégal a vu sa requête rejetée. Dans une note signée ce jeudi par le commissaire de la police de Dieuppeul, le préfet de Dakar interdit l'organisation d'une marche le vendredi 02 décembre 2022 de 10 heures à 15 heures, sur l'itinéraire « Rond-point Liberté 5 - Allée Khalifa Ababacar SY - Rond-point Jet d'eau » pour des motifs de risque de trouble à l’ordre public et entrave à la libre circulation des personnes et des biens. Des motifs balayés d’un revers de main par le regroupement des Taximan du Sénégal parmi lesquels, Malick Diop, SG de cette association qui s’est exprimé au téléphone de Dakaractu.



Rappelons que cette marche était envisagée par les Taximen du Sénégal pour dénoncer plusieurs difficultés que rencontrent le secteur du transport public, particulièrement les taxis. D’après le secrétaire général et chargé de la communication du RTUS, dans les prochaines heures, une annonce sur la conduite à tenir fera suite à cette décision préfectorale contestée.