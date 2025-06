Marché de Thiaroye : 26 sacs de faux médicaments saisis, 7 dépôts illégaux démantelés

La Brigade Nationale de Lutte contre la Piraterie et la Contrefaçon (BNLPC), en étroite collaboration avec l’Agence de Réglementation Pharmaceutique (ARP), a mené une opération coup de poing ce lundi 2 juin 2026 au marché de Thiaroye, ciblant le trafic de médicaments illicites.



Bilan de l’intervention : sept dépôts illégaux de produits pharmaceutiques ont été démantelés et vingt-six (26) sacs de faux médicaments saisis. Les produits étaient destinés à être écoulés sur le marché parallèle, sans aucun respect des normes sanitaires, exposant les citoyens à de graves risques de santé.



Cette saisie illustre l’ampleur du trafic de médicaments contrefaits au Sénégal, un phénomène aussi dangereux que discret, qui mine à la fois la santé publique et l’économie formelle du secteur pharmaceutique.



La BNLPC et l’ARP réitèrent leur engagement à poursuivre sans relâche la traque des contrebandiers, en collaboration avec les forces de sécurité et les autorités sanitaires. Des enquêtes sont en cours pour identifier les fournisseurs et toute la chaîne logistique derrière ces réseaux criminels.



Les populations sont invitées à éviter les achats de médicaments sur les marchés informels et à signaler tout dépôt suspect aux autorités compétentes.