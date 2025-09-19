Marche Rappel à l'Ordre : " Le cas de Farba Ngom est un cynisme politique" (Pape Djibril Fall)

Le député Pape Djibril Fall a pris part à la marche pacifique du mouvement "Rappel à l'ordre", cet après-midi. Pour PDF, "le cas de Farba Ngom est un cynisme politique". Selon le leader politique, Badara Gadiaga, Abdou Nguer et Farba Ngom doivent être libérés, avant que l'on soit ridicule devant le monde entier. " C'est la République qui est transformée en un camp et un clan. C'est ça la réalité. [...] Nos dirigeants sont clivants, claniques et ils ont privilégié le camp au détriment de la patrie, ce qui peut conduire à une catastrophe dans ce pays. Pour l'opposant, le régime actuel reproche deux choses aux sénéglais, " le délit d'opinion et le délit d'ambition".