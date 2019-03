Mapenda FAYE de BBY chambre l’opposition et la société civile : « L'opposition veut nous plonger dans un recul démocratique de 25 ans et tente de manipuler le peuple (…). 90% de la société civile sont des politiciens encagoulés »

Suite à l’annonce des résultats provisoires faisant état de la victoire du Président sortant au premier tour, les réactions vont bon train. Du côté de la coalition de la majorité présidentielle, l’on accuse l’opposition et la société civile de vouloir mettre le pays dans le chaos. Selon Mapenda Faye, responsable de l’Apr dans le département de Pikine, « l’opposition veut nous plonger dans un recul démocratique de 25 ans et tente de manipuler le peuple », ce qui est pour lui une situation inacceptable. S’agissant du discours des membres de la société civile, le plénipotentiaire de la coalition Benno Bokk Yaakaar à Pikine Nord indexe ces observateurs pour avoir affiché leur parti pris lors des joutes présidentielles. « 90% de la société civile sont des politiciens encagoulés », a-t-il lâché, non sans douter de leur mission observation. « Je rappelle qu’aucune élection ne peut être truquée au Sénégal », précise l’apériste qui invite les candidats malheureux à accepter le choix du peuple souverain...