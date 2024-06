Manque d'activité physique chez les Adultes/ OMS se préoccupe: "...le monde ne va pas dans la bonne direction"

Une récente étude de l'organisation Mondiale de la Santé révèle qu'un tiers des adultes dans le monde ont une activité physique insuffisante.

Notre santé physique et mentale est en danger ! Et ceci est à cause de notre zèle. D'après les derniers chiffres partagés par l'OMS dans une nouvelle étude, publiée dans la revue Lancet Global Health, une hausse trop importante d'environ 1,8 milliard d’adultes dans le monde, soit près d'un tiers (31 %), ne pratiquent pas suffisamment d’activité physique. Une posture problématique qui peut les exposer à des maladies chroniques, pourtant évitables.



Les résultats de la recherche informent que l'inactivité physique chez les adultes a augmentée d'environ 5 points de pourcentage entre 2010 et 2022. Si la tendance se poursuit, les niveaux d'inactivité devraient encore augmenter pour atteindre 35 % en 2030, prévient le communiqué accompagnant l'étude. "Nous devons renouveler nos engagements en faveur de l'augmentation des niveaux d'activité physique et donner la priorité à des mesures audacieuses, notamment en renforçant les politiques et en augmentant les financements, afin d'inverser cette tendance inquiétante", a réagi le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS.



Les taux d'inactivité physique les plus élevés ont été observés dans la région Asie-Pacifique (48 %) et en Asie du Sud (45 %), les taux de sédentarité dans les autres régions allant de 28% dans les pays occidentaux à 14% en Océanie. Visant le sexe, l'inactivité physique est plus fréquente chez les femmes avec 34%, que chez les hommes où l'on note que 29%. "Ces nouvelles données mettent en évidence une occasion manquée de réduire le cancer, les maladies cardiaques et d’améliorer le bien-être mental grâce à une activité physique accrue", avertit de nouveau le directeur.