Manifestations du 16 mars : les habitants des Parcelles Assainies demandent la libération des élèves arrêtés.

Depuis quelque temps, le pays est secoué par des manifestations et des heurts entre partisans de l’opposition et forces de l’ordre, accompagnés d’arrestations à tout va.



Ainsi, pour tenter de faire libérer les jeunes élèves arrêtés et retenus en prison, les habitants des Parcelles Assainies, Unité 7, ont tenu un sit-in. Les habitants de ce quartier, camarades de classe et voisins, tous soutiennent que le jeune Serigne Mourtalla Niass qui a été arrêté par la police lors des manifestations du 16 mars par la police, est un innocent, il se trouvait au mauvais endroit et au mauvais moment. Ils réclament la libération de ce jeune avant qu’ils ne regagnent les classes...