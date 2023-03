Manifestations : après la blessure d’une journaliste, Lissa Faye déplore la situation sur le terrain.

Ce mercredi 29 mars à Dakar et un peu partout dans le pays, la coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi, qui avait déposé des déclarations pour une marche pacifique, s’est heurtée à un arrêté d’interdiction par le préfet.



Ce qui a engendré des heurts et frictions non loin du siège du Parti Républicain pour le Progrès (PLP), causant une blessure grave d’une journaliste. À cet effet, Ibrahima Lissa Faye président de l’Association des Éditeurs et Professionnels de la presse en ligne (APPEL), présent sur les lieux de l’accident, déplore le sort subi par la journaliste Yacine qui officie au média Le Témoin Web. Le président d’APPEL, affirme que tous les journalistes et techniciens des médias doivent déposer pour obtenir la carte nationale de presse et se munir de la carte en question pour être reconnu comme un journaliste lors des manifestations...