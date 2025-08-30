Mandina Mancagne : la petite Khadija Kénon succombe à ses blessures, la tragédie familiale s’aggrave

La tragédie survenue à Mandina Mancagne atteint son point culminant. Khadija Kénon, âgée de 7 ans, plongée dans le coma après avoir été grièvement brûlée par son père, est décédée dans la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 août à l’hôpital de la Paix de Ziguinchor. Avec sa mort, le bilan de cet incendie familial, supposément provoqué par Prosper Kénon, atteint trois victimes.



L’horreur d’un geste impensable



Le dimanche 24 août, Prosper Kénon s’était enfermé dans une chambre avec ses deux plus jeunes enfants, Abdou Aziz (2 ans) et Khadija, et avait déclenché un incendie. Le garçonnet est décédé sur le trajet vers l’hôpital, tandis que Khadija tombait dans un coma profond. Après quatre jours de lutte contre ses graves brûlures, elle n’a pas survécu.



Sa mère, Zeynabou Bilal, originaire du Mali, qui avait veillé sur elle sans relâche, est désormais plongée dans un deuil insurmontable. Malgré le drame, elle confiait à L’Observateur : « J’essaie d’être forte pour ma fille ». Aujourd’hui, elle doit affronter la perte de ses deux enfants en quelques jours seulement.



Enterrement et deuil



La petite Khadija, élève en CE1, a été inhumée au cimetière musulman de Kantène, aux côtés de son père et bourreau. Le corps d’Abdou Aziz, surnommé « Junior », reste à la morgue de l’hôpital de la Paix et devrait être remis à sa famille dans les prochaines heures.

