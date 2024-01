Mame Diarra Fam : « Il n’y aura pas d'élection sans Karim! »

La députée de la coalition Wallu Sénégal, du parti démocratique sénégalais et pour la cause du candidat de K24, est aussi favorable à un report de l’élection présidentielle. « Nous allons vers une élection incertaine. En tant que parlementaires, nous sommes face à l’histoire. Si notre candidat ne participe pas à cette élection, il n’y aura pas de scrutin. Nous allons mettre en place cette commission d’enquête parlementaire et prouver que cette invalidation de Karim Wade est infondée », peste Mame Diarra Fam.







En effet, la responsable politique du Pds à Pikine s’est défoulée sur son collègue de la République des Valeurs qu’elle accuse d’avoir voulu délibérément d’entacher la candidature de Karim Wade.



Pour rappel, les parlementaires se penchent ce mercredi sur la résolution visant à mettre en place d’une commission d’enquête parlementaire pour élucider les circonstances de l’élimination du candidat des libéraux.