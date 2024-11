Mame Boye Diao sur Mamadou Moustapha Ba: " Notre Bosquier à nous qui l’aimions, il s’agit d’une véritable incarnation de la générosité..."

Le décès de l'ancien ministre des Finances et du Budget annoncé , il y a quelques minutes, l'ancien Directeur des Impôts et Domaines, Mamadou Diao dit Mame Boye Diao a rendu un vibrant hommage à celui qu'il appelle "Bosquet" et qu'il qualifie de " l’un des meilleurs haut fonctionnaire du Ministère des finances" sur X (ex Twitter).

" Ainsi donc la grande faucheuse nous a pris grand Tapha BA. Il est de coutume de tresser des lauriers à un disparu parce que c’est un discours convenu. Mais pour grand Tapha, notre Bosquier à nous qui l’aimions, il s’agit d’une véritable incarnation de la générosité. Très prompt à partager son savoir, brillant intellectuel et assurément l’un des meilleurs haut fonctionnaire du Ministère des finances", a témoigné Mame Boye Diao.



Pour le maire de Kolda, sa nomination comme Ministre des finances n’était que l’aboutissement logique d’une très belle carrière au service de l’Etat. Merci de nous avoir couvé et de nous avoir filé le virus de l’ambition. À Dieu nous appartenons, à lui nous retournerons. Qu’Allah dans son infinie bonté ouvre les portes du paradis à ce grand homme. A sa famille et à son Nioro qu’ils sachent qu’ils ne sont pas seuls dans cette épreuve", fait-il savoir.