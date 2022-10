Mamadou Thior (CORED) : « Il faut un changement dans les services publics de l’information »

Le président du Conseil d’observation des règles d’éthique et de déontologie est pour une diffusion juste et équitable de l’information dans les services publics. Mamadou Thior qui s’est joint de la participation à ce troisième cas d’école de Martin Faye, journaliste, ancien de la Radio Sénégalaise, de Cheikh Thiam ancien directeur du Soleil et de Mamadou Koumé ancien directeur général de l’Aps, a conclu, à la fin des discussion autour du panel, qu’il y’a un véritable travail à faire dans la régulation, l’accompagnement et surtout dans la démocratisation en donnant la parole à tous les partis politiques pour être au même pied d’égalité dans la diffusion de l’information. Il faut également, pour Mamadou Thior, revoir le choix des dirigeants des différents services publics d’information qui sont souvent politiquement désignés. Il faudra, à l’instar du Bénin, faire au moins un appel à la candidature pour le choix de ces dirigeants des services publics d’information pour que ces organes puissent mener sans coloration politique, leur mission...