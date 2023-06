Mamadou Moustapha Bâ, ministre des Finances et du Budget : « Le Sénégal a consenti pour l’exercice 2023, une dotation initiale de 1 milliard de franc en faveur du fond public Waqf pour monétaire »

C’est le ministre des Finances et du Budget qui a présidé l’ouverture de l’atelier de partage des connaissances et validation du programme de coopération régionale pour le développement des écosystèmes nationaux du waqf en Afrique du centre et de l’ouest. Ce sont plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre qui sont à Dakar pour s’imprégner du modèle de réussite du Sénégal. « La mise en place d’une coopération régionale dans le domaine du Waqf constitue une ambition volontariste qui se justifie au regard du contexte actuel de nos économies » fait-il savoir.

Le ministre au regard de l’urgence de l’heure, annonce que « l’Etat va appuyer le processus de révision de la loi relative au Waqf visant une efficacité du mécanisme ». A l’en croire, le Sénégal a consenti pour l’exercice 2023, une dotation initiale de 1 milliard de franc en faveur du fond public Waqf pour monétaire » note le Mamadou Moustapha Bâ qui précise que les produits générés par ce fond, permettront d’assurer la couverture maladie universelle de plus de 100 apprenants de darras.