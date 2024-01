Mamadou Lamine Thiam, PDS: « Nous ne voulons pas que les élections se tiennent sans notre candidat… »

Le président du groupe parlementaire liberté -démocratie et changement pense que « les dés ne sont pas jetés, d’autant plus qu’on est en politique ». Il faut s’attendre à toute éventualité. Et « le report des élections n’est pas de trop si le candidat du Pds ne parvenait pas à participer à l’élection présidentielle ». C’est l’avis du responsable politique du Pds à Kebemer. Mamadou Lamine Thiam qui s’exprimait lors d’un point de presse ce matin après la réunion de la commission des lois, est formel: « Nous sommes lésés. Tout le monde sait que notre candidat a été injustement écarté de la course. Nous ne voulons pas et ne concevons pas que des élections se tiennent sans notre candidat. Nous demandons qu’il soit rétabli et être remis dans les listes de candidats retenus ». En effet, le parti démocratique sénégalais mène le combat et ne compte pas baisser les bras, malgré la sortie de l’union des magistrats du Sénégal qui a décrié la démarche des députés libéraux. Ces derniers qui estiment que wade-fils a été complètement élagué de la liste définitive pour la présidentielle, s’attendent à un report. « Une véritable crise est en train de se dessiner. Comment des juges s’arrogent le droit de ne pas répondre à une audition menée par les parlementaires. Vous devez savoir qu’aucun sénégalais n’est au-dessus du parlement. Notre action est fondée par la constitution et des lois organiques. L’action de l’Ums est corporatiste, mais nous ne sommes pas sur leur terrain. Nous ne jugeons pas. Mais nous devons travailler à éclairer le peuple » argue le président du groupe parlementaire Liberté -démocratie et changement.







Rappelons que la commission des lois à l’Assemblée nationale s’est réunie ce matin pour la date de la plénière prévue ce mercredi pour la ratification de la commission d’enquête parlementaire.