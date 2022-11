Mamadou Baïlo Oury Diallo aux députés de l’opposition : « Accordons-nous plus de sincérité et de cohérence »

Le député Mamadou Baïlo Oury Diallo a invité ses collègues députés, notamment ceux de l’opposition, à la cohérence et à la sincérité pour l’adoption du projet de loi finances 2023. Pour le parlementaire, si aujourd’hui les députés ou encore d’autres fonctionnaires de l’État parviennent à percevoir leurs salaires, c’est parce qu’il y a un budget qui a été voté dans ce cadre.

« Je pense que nous aurons mieux à gagner d’être plus cohérents par rapport à certaines questions. Le budget dont nous parlons aujourd’hui, nous députés en tant que représentants du peuple, chacun a pris son salaire et son carburant. C’est tiré du budget. Les médecins, les enseignants et tous ceux qui nous ont amenés ici dépendent de ce budget. Accordons-nous plus de sincérité et de cohérence pour voter ce budget », a invité le député...