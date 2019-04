Malicounda : Les populations demandent à Macky Sall plus de considération...

Les populations des 22 villages de Malicounda se sont réunies pour pour exposer leurs doléances au président Macky Sall.

Si l'on se fie aux propos du porte parole du jour, Meïssa Faye, premier adjoint au maire, Malicounda mérite plus de considération de la part du président de la République, Macky Sall. Et pour donner plus de poids à discours, Mr Faye de souligner que leur commune vient juste, en terme d'electorat (70.000 habitants) après Mbour et vote à 98% pour la mouvance présidentielle, d'où la nécessité de leur porter plus d'attention...(vidéo)