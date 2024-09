Mali: "quelques pertes en vies humaines" parmi les militaires (état-major)

L'attaque jihadiste menée mardi dans la capitale malienne Bamako a causé "quelques pertes en vies humaines" parmi les militaires, a indiqué l'état-major des armées dans un communiqué lu par la télévision d'Etat.



"Cette attaque lâche et perfide a occasionné quelques pertes en vies humaines côté ami", notamment des élèves gendarmes, dit l'état-major sans plus de précision. L'état-major reconnaît qu'outre l'école de gendarmerie des installations et du matériel ont été touchés dans la zone aéroportuaire.