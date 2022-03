Mali: obsèques de l'ex-Premier ministre Maïga à Bamako

Les proches et collaborateurs de l'ex-Premier ministre malien Soumeylou Boubèye Maïga, décédé le 21 mars à l'âge de 67 ans dans une clinique de la capitale où il avait été transféré en décembre en raison de la dégradation de sa santé, se réunissent à Bamako pour lui rendre un dernière hommage. M. Maïga était en détention depuis août 2021 et son inculpation par la justice, qui le soupçonnait d'escroquerie, faux et usage de faux.