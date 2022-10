Mali / Crash d'un avion de chasse de l'armée Malienne à Gao : 2 morts et 19 blessés.

On en sait un peu plus sur l'avion de chasse, Soukhoï SU-25 de l'armée malienne, immatriculé Tz-20C, qui s'est écrasé vers la zone aéroportuaire de Gao.



Selon un communiqué de l'état-major général des armées maliennes, les investigations ont été menées par une commission d'enquête dépêchée sur les lieux pour déterminer les circonstances et les causes de l'accident.



D'après la commission, l'appareil n'a subi aucune action hostile. Ce qui écarte pour le moment la thèse d'une attaque terroriste. Le bilan provisoire, selon les autorités de l'armée malienne, fait état de 2 morts, le pilote et un personnel navigant au sol.



Par ailleurs, 10 blessés au sol ont été dénombrés, dont 2 civils blessés légers et 08 militaires blessés dont 2 graves. Le drame s'est produit ce mardi 04 septembre vers 9 h.