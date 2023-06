Malal Talla, y’en a marre sur l’arrestation d’Aliou Sané : « Leur volonté c’est de le placer sous mandat de dépôt, mais on fera face »

Interpellé hier à la Cité Keur Gorgui, le coordinateur du mouvement Y'en a marre est en garde à vue. D’ailleurs, Aliou Sané bénéficie de son premier retour de parquet. Ses frères dudit mouvement ont fait face à la presse. C’est Malal Talla plus connu sous le sobriquet « Fou malade » qui a donné les cinq infractions qui pèsent sur Aliou Sané :



« Participation à une manifestation non déclarée, à notre niveau, il s’agissait simplement d'une visite d’une délégation du F24 chez Sonko ; Entrave volontaire à la libre circulation ; création de trouble à l’ordre public ; Violence par voie de fait commis ; On assiste au rajout du cheveu dans la soupe » liste Fou malade qui appelle à un sursaut national contre cette arrestation.